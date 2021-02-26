Несмотря на коронавирус, летние лагеря для детей в Екатеринбурге работать будут. В связи с этим сегодня, 26 февраля, департамент образования администрации Екатеринбурга рассказал, как записать ребенка в детский лагерь в 2021 году. Так, прием заявлений на предоставление путевок начинается с апреля.- В загородные лагеря - с 15 апреля по 25 апреля на все смены, - уточняют в департаменте образования. - В санатории - с 20 апреля по 12 мая на все периоды; в городские лагеря - с 25 апреля по 12 мая на все смены.Путевки выдаются на детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев и до 18 лет. Принимать заявления от родителей начнут с 15 апреля на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также через отделения Центра муниципальных услуг, образовательные организации, на базе которых работают городские лагеря, и отделения МФЦ.