В феврале 2020-го лейтенанта уволили из МВД. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге завели уголовное дело на 29-летнего бывшего инспектора ДПС Гордеева. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, экс-полицейскому грозит срок за аварию, которую он устроил в декабре 2019 года. Тогда он был в отпуске.

- В ночь на 14 декабря Гордеев проехал на красный сигнал светофора на своем Range Rover и протаранил Mercedes, в котором ехала молодая компания. Сам Гордеев с места ДТП скрылся, не вызвал полицию или скорую помощь, - рассказывает инсайдер «КП». – В результате аварии водитель Mercedes и четверо пассажиров были доставлены в больницу. У одного из пассажиров тяжкие травмы – перелом черепа.

28 декабря 2019 года водитель Mercedes заявил, что виновник аварии до сих пор не установлен. Фото: СОЦСЕТИ

Лишь через три дня лейтенант полиции пришел в отдел ГИБДД и во всем сознался. 7 февраля 2020 года Гордеева уволили. Причина – «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД». Мужчина служил в Госавтоинспеции пять лет.

- Гордеев должен был сообщить в полицию о случившемся и дождаться сотрудников ГИБДД для составления протокола, - пояснил инсайдер.

Но теперь увольнение грозит еще и тем, кто несвоевременно передал уголовное дело в Следственный комитет. Материалы проверки отдали в СКР лишь в марте. По данным «КП», начальник свердловского главка полиции Александр Мешков поручил провести внутреннее расследование.

Инспектор ДПС проехал на запрещающий сигнал светофора. Фото: СОЦСЕТИ

Официальные представители регионального СУ СКР и ГУ МВД пока не комментируют инцидент. Напомним, что бывший вице-губернатор Челябинской области, которого судили по такой же статье (264 УК), отделался ограничением свободы