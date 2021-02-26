Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 февраля 2021 года

Пандемия на Урале постепенно идет на спад Фото: ИВАНОВА Диана

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 182 новых случаев заражения коронавирусом, 68 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтвердились у жителей Дегтярска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Полевского, Березовского, Ирбита и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 26 февраля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале составляет 77 333 человека, из которых 70 278 человек. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 194 человек.

На данный момент состояние 293 пациентов оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимации, 98 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 12 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 357 человек.

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