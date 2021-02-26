Первая половина марта еще будет достаточно зимней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последняя неделя зимы выдалась в Свердловской области морозной. Столбики термометров в иные дни опускались ниже -30 градусов. Холода вообще в январе-феврале была аномальными, отмечают синоптики.

- В южной половине области такое раз в 5 лет повторяется. А в северной половине области такие холода бывают раз в 25-30 лет. Там температура воздуха и в январе, и в феврале была намного ниже нормы на 6-8 градусов, - объясняет Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловского гидрометцентра. - Последний раз на севере региона в 1985 году такой февраль был.

А вот с осадками, по словам синоптиков, все не так однозначно. Да, Екатеринбург, например, засыпало снегом, но вот Шамары и Красноуфимск, напротив, недополучили полагавшихся им сугробов - выпало лишь 70-80% от нормы.

- Снега было меньше нормы на востоке и крайнем востоке области. А на севере области произошел перебор осадков в 1.5-2 раза, - добавляет Галина Шепоренко.

Но, похоже, что на этом все. Зима подходит к концу не только календарная, но и та, что на уличных термометрах.

- Мы поворачиваем к теплу. Холода закончились, температура будет повышаться. В субботу, 27 февраля, температура воздуха будет на уровне -15... -20 градусов. На севере до -25 градусов, - уточняет Галина Шепоренко. - В последующие дни температура воздуха будет еще выше. И в целом к концу первой недели марта мы подойдем к дневным оттепелям. Хотя первая половина марта будет достаточно зимняя, будет подсыпать снег. Оттепели слабые ожидаются только в дневные часы, поэтому таять снег не будет. В первой половине марта погода все равно останется зимняя. Будут кратковременные похолодания, но в целом температура повысится и будет комфортно.