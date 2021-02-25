В Екатеринбурге в массовой аварии на Уралмаше пострадали четыре человека

Основной удар на себя приняла грузовая «Газель». Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге около 16 часов 25 февраля на Уралмаше произошла массовая авария: на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Ильича столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации виновником столкновения стал водитель автомобиля Subaru, который ехал в сторону улицы Победы и вылетел на перекресток на красный сигнал светофора.

Основной удар приняла на себя грузовая «Газель», которая двигалась со стороны улицы Старых Большевиков, после столкновения машины отбросило на соседние автомобили. Пострадали Opel и «ВАЗ-2110», которые ехали по Ильича.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- В аварии различные травмы получили четыре человека, их госпитализировали в 23-ю Горбольницу, об их состоянии станет известно чуть позже, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

После столкновения на месте аварии образовалась пробка. Здесь сейчас работают автоинспекторы, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.