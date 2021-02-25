Бикфалви перешел в «Урал» в 2017 году. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный блогер Евгений Савин опубликовал новый выпуск на Youtube-канале «КраСава», героем которого стал полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Съемки прошли на сборах в ОАЭ и Екатеринбурге. За четыре с половиной года в российском футболе румын провел в майке «шмелей» 102 матча и забил 29 голов.

О ПЕРЕХОДЕ В АПЛ

В 2015 году Бикфалви покинул украинскую «Волынь» и перешел в чемпионат Китая, где играл за «Ляонин Хуненг». Но, несмотря на большую зарплату, румын по-прежнему мечтал, что его позовут в большой по европейским меркам клуб. Эрик до последнего надеялся, что его захочет приобрести донецкий «Шахтер», ведь в свое время именно тренер этой команды Мирча Луческу поспособствовал его вызову в сборную Румынии.

В сезоне 14/15 Бикфалви стал лучшим снайпером чемпионата Украины, он забил 29 голов. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Но после года в Китае Бикфалви уехал в «Динамо» из Бухареста, а затем сменил прописку на РПЛ. Сначала была «Томь», где зарплату могли не платить месяцами, а весной 2017-го полузащитник подписал контракт с «Уралом». Однако, как оказалось, еще шесть лет назад он мог заиграть в Английской Премьер-лиге. В 2015 году Бикфалви обратил на себя взор тренера «Вест Бромвича», но трансфер так и не состоялся.

- Как мне объяснили, даже если тренер хочет купить тебя, нужно одобрение скаутов. Решение по мне принимали пять человек, «за» проголосовали лишь двое. В итоге они взяли парня, который уже играл в Англии и они его знали, а меня не знали – я играл в Китае, - рассказывает Бикфалви.

О СУДЕЙСТВЕ

На вопрос о разнице судейства в России и Румынии Бикфалви заявил о предвзятости в отдельных матчах РПЛ. В пример привел осенний матч со «Спартаком» в Екатеринбурге (2:2), в концовке которого Эрика сбили в чужой штрафной. Но судья не усмотрел в том эпизоде нарушения правил.

- Сегодня мы играем против большой команды и пенальти не ставят. Завтра клуб поскромнее – дают, - пояснил Бикфалви.

О ПЕРЕЕЗДЕ В РОССИЮ

Президент клуба Григорий Иванов знаменит на весь футбольный мир своим крутым нравом и привычкой смотреть матчи со скамейки запасных. За четыре года Бикфалви стал его любимцем, что не удивительно, учитывая как много забивает румын.

- Эрик профессионал до мозга костей. Он очень любит свою семью. Я думаю он один из немногих футболистов, которые проводят время лишь на тренировках и с семьей, - отметил президент «Урала».

Сам Бикфалви не исключил возможности переезда в Екатеринбург с женой и детьми.

- Твоя жена сказала, что если дети пойдут в школу здесь, то вы точно переедете. Это так? – спросил Савин.

- Дело совсем не в школе. Важно мое положение в команде, атмосфера в клубе.

За последние 15 матчей Бикфалви забил пять мячей. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

ПОГРЕБНЯК МОГ ИГРАТЬ В «БАВАРИИ»?!

Откровениями с Савиным также поделился 37-летний Павел Погребняк. Лучший бомбардир Кубка УЕФА 2007/08 рассказал, что после триумфа в европейском турнире им интересовалась «Бавария». К слову, в том сезоне «Зенит» разгромил мюнхинцев на своем поле со счетом 4:0.

- Не могу утверждать, что «Зенит» не отпустил меня. Но тогда у меня был контракт, знаю что был интерес ко мне, - признался Погребняк.