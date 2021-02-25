Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 25 февраля 2021 года

Число новых заболевших на Урале постепенно снижается Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом, 74 из которых приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Серове, Реже, Качканаре, Камышлове, Кировграде, Ирбите и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 25 февраля Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет 77 151 человек, из которых 70 084 пациента полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 189 человек.

На данный момент состояние 326 пациентов остается тяжелым, 185 из них размещены в палатах реанимации, 101 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждены 13 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 345 человек.

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