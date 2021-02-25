Баскетбольный клуб УГМК стал первым обладателем нового российского Кубка

Фото: пресс-служба УГМК

Баскетбольный клуб УГМК, действующий чемпион России, подтвердил свой статус сильнейшей команды страны, уверенно переиграв на главной арене Дворца спорта УГМК в матче Суперкубка РФБ обладателя Кубка России оренбургскую «Надежду».

Игра закончилась со счетом 93:68 Счет по четвертям: 23-17, 25-8, 20-27, 25-16

Фото: пресс-служба УГМК

Встреча чемпиона России и обладателя Кубка России получилась боевой. Стартовый десятиминутный отрезок прошел в упорной борьбе. Лишь во второй четверти подопечные Мигеля Мендеса привычно прибавили, демонстрируя свою фирменную командную игру. Гости изо всех сил пытались остановить натиск «лисиц», но выправить свою защиту и нападение так и не смогли. Ближе к большому перерыву УГМК смог оторваться от соперника на внушительных 25 баллов.

«Надежда» приложила максимум усилий, чтобы вернуться в игру. По ходу третьей четверти подопечные Мароша Ковачика смогли отыграть семь очков разницы – 68:52, но полностью завладеть контролем над игрой у них так и не вышло. В заключительном отрезке УГМК вновь устремился вперед, и в концовке матча свои минуты на паркете получили игроки молодежного состава нашей команды. УГМК совсем немного не дотянул до сотни 93:68, оформив победу в первом в истории матче Суперкубка РФБ и взяв первый трофей сезона 2020/2021 годов.

Самым результативным игроком встречи стала нападающая УГМК Эмма Меессеман, на ее счету - 27 очков и 7 подборов.

В составе соперника 15 баллами отметилась нападающая Виктория Медведева.

Фото: пресс-служба УГМК

Мигель Мендес, главный тренер команды УГМК:

- Мы довольны сегодняшней победой. Эта победа принесла нам новый титул, а мы очень любим титулы. Сама же игра проходила скачками. Были хорошие моменты и немного сумасшедшие. В третьей четверти у нас случились глупые потери и провал в защите. Наш главный вывод после этой игры один – стараться играть более стабильно и качественно.

Свой следующий матч УГМК проведет 28 февраля в рамках российской Премьер-лиги против подмосковной «Спарты энд К». Матч пройдет на главной арене ДИВСа, начало в 17:00.