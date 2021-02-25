Водитель вылетел прямо в лоб встречному автомобилю Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 48 километре трассы «Екатеринбург - Тюмень» накануне произошла страшная смертельная авария. Водитель Skoda выехал на встречную полосу прямо в лоб Renault, не заметив машину из-за снежного «облака» которое поднял двигающийся в попутном направлении грузовик.

- По предварительным данным, мужчина 1936 года рождения, управляя автомобилем Skoda и двигаясь со стороны города Тюмени в сторону Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Renault под управлением женщины 1985 года рождения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Мужчина - водитель Skoda и 74-летняя женщина, которая ехала с ним, погибли. Водителя Renault госпитализировали в МСЧ № 32 Заречного. Врачи диагностировали у женщины сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным госавтоинпекции, погибший мужчина имел стаж вождения 22 года. Сотрудникам ГИБДД во время осмотра места аварии пришлось временно ограничивать движение по трассе. Кроме того дорожный надзор проверил участок дороги, на котором произошла авария на недостатки зимнего содержания. Нарушений не нашли.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении ПДД, в том числе скоростного режима, недопустимости опасных и необдуманных маневров, выездов на полосу встречного движения, особенно в условиях снегопада, метели и недостаточной видимости, - напомнили в УГИБДД по Свердловской области.

Из-за выезда на встречную полосу в Свердловской области с начала года произошло уже 57 аварий. Они унесли жизни 26 человек, в том числе двоих детей. Еще 84 взрослых человека и восемь детей в этих ДТП получили различные травмы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru