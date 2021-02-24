Открыт старт бронирования квартир в новых домах «Мичуринского» и «Меридиана»

Фото: пресс-служба «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» начала строительство одновременно трех новостроек: две из их них будут располагаться в малоэтажном «Мичуринском» на Широкой речке, третья – в жилом комплексе «Меридиан» в Академическом. Уже открыто предварительное бронирование квартир по телефону +7 (343) 215-9-216.

Фото: пресс-служба «Группа ЛСР»

В «Мичуринском» появятся два пятиэтажных дома с французскими балконами. На пятых этажах этих новостроек будут двухуровневые квартиры, высота потолков которых – 6,8 м. В дуэте с французскими окнами, которые начинаются практически от пола и до потолка, жилые комнаты таких квартир будут выглядеть максимально эффектно. А чтобы в эти квартиры попадало еще больше солнечного света предусмотрены мансардные окна. Поэтому спальня, рабочий кабинет или мастерская, которую можно будет оборудовать на втором этаже, получит максимум естественного света. Для таких особенных квартир был выбран уникальный материал для стен и перекрытий – каркасные панели, который идеально отвечает экологически чистому окружению домов. Ведь рядом с новостройками «Мичуринского» - озеро и лес, во дворе – никаких машин, чтобы родители могли отпускать детей бегать во дворе, не боясь, что они попадут под колеса. Плюсом к этому на аллее между новостройками будет построена площадка для активного времяпровождения на открытом воздухе с игровыми и спортивными комплексами, которая также будет закрыта от проезда автомобилей.

Фото: пресс-служба «Группа ЛСР»

В «Меридиане» «Группа ЛСР» построит 25-этажную свечку, которая расположится рядом с вторым образовательным центром. Планировки квартир в этой новостройке – функциональные, правильной формы. Все будут сданы с чистовой отделкой под ключ. Рядом с домом пройдет пешеходный бульвар, который объединит все новостройки комплекса. Вдоль него расположены ворк-аут зоны, детские площадки и суперсовременный корт для занятий спортом. Кроме того, в комплексе уже открыто множество магазинов на первых этажах, предприятий сферы услуг, рядом работает торговый центр.

Оставить заявку на квартиру в новых домах «Мичуринского» и «Меридиана» можно по телефону 215-9-216 или в офисах продаж «Группы ЛСР» на Урале.