Вот уже несколько дней Екатеринбург живет в условиях аномальных морозов. Стандартные -30 ощущаются как -45 градусов. В такую погоду школьники после учебы без раздумий бегут домой - не до прогулок. Но для 11-летнего Артема Алимирзоева звонок с последнего урока означает начало рабочего дня. Пятиклассник в спешке надевает теплые вещи и бежит выгуливать собак. Так он зарабатывает на протяжении последнего года.ОТЛИЧНАЯ УСЛУГАМы встречаемся с Артемом возле парка им. Павлика Морозова, где мальчик выгуливает соседского лабрадора. Ребенок уверенно держит в руках поводок, сворачивает на площадку для выгула собак. А дальше, как профессиональный кинолог, начинает заниматься с псом: бросает кольцо, ведет его к лабиринту и вместе с ним преодолевает препятствия. Сильный мороз и ветер ему не мешают.В Екатеринбург Артем переехал из Минска вместе с мамой еще два года назад. В родной Белоруссии у него остался отец (родители в разводе - Прим. Ред) и две бабушки, по которым школьник очень скучает. Желание увидеть родных подтолкнуло Артема к тому, чтобы начать зарабатывать самостоятельно.- Я хочу быть ближе к папе и бабушкам. Хочу, чтобы в Беларуси у меня был свой дом, - смущенно признается мальчик.Пандемия тоже сделала свое дело – на дистанте появилось много свободного времени.«Лично я считаю, что эта услуга отличная! Допустим, хозяин собаки занят в будние дни или хочет отдохнуть после работы, но собака очень-очень хочет гулять. В такие дни выгулять собаку могу я. А в субботу и воскресенье хозяин может расслабиться и спокойно гулять со своей собакой сам. Буду рад вам помочь!» – говорится в объявлениях Артема Алимирзоева, которые он расклеил по городу.За одну прогулку школьник берет символические 100 рублей. Хотя по горящим глазам видно, что для Артема деньги стоят совсем не на первом месте.УЧИТСЯ ЦЕНИТЬ ДЕНЬГИМожно, конечно, еще предположить, что школьник вышел на заработки из-за плохого финансового положения. Но ничего подобного. Мама Артема открыла в Екатеринбурге филиал транспортной компании и хорошо зарабатывает. Желание сына работать, женщина поддерживает.- Я рада, что Артем учится самостоятельно зарабатывать, начинает ценить деньги, - рассказывает «Комсомолке» Анна Лукашевич. – Катализатором послужил комикс немецкого бизнес-тренера Бодо Шефера о финансовой грамотности. Артем даже завел «журнал успеха», в который записывает все свои прогулки с собаками и контакты хозяев. Сын усвоил, что далеко не сразу удается продавать свои услуги. Сначала расстраивался, а потом понял, что на девять «нет», будет одно «да». Дошло даже до того, что он стал продавать в Интернете свои старые игрушки.Сейчас у школьника две цели – накопить на собаку, а затем и на квартиру в Минске. Но если покупка четвероногого друга выглядит вполне осуществимой задачей, то на скромную однушку в спальном районе столицы Беларуси нужно около трех миллионов рублей.- До прошлого года мы регулярно ездили в Минск. Потом из-за коронавируса долгое время не могли слетать туда, - объясняет мама школьника. - А теперь цены на авиабилеты просто бешенные. На двоих слетать туда - обратно, как путевку на море купить…МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАПриятное с полезнымЕлена РЯПЛОВА, детский психолог:- Для ребенка самостоятельный заработок очень важен, так как это позволяет реализовать свои способности. У нас очень актуальна проблема трудоустройства несовершеннолетних, чтобы они могли получать деньги за то, что им по силам. Современные дети заинтересованы в этом. Это развитие и самостоятельности, и коммерческого мышления. В данном случае мальчик занимается благим делом, с одной стороны помогает хозяевам, с другой – реализует свои желания.