В Свердловской области в 2020 году выдали на 33 % больше ипотечных кредитов. Меньше чем за год заемщики взяли в банках 103 миллиарда рублей. Рост начался в мае, после введения льготной ипотеки. Тогда председатель Правительства России Михаил Мищустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5 % в качестве антикризисной меры. По ней недополученную банками прибыль субсидирует государство.Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2021 года. Однако на прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ намерен вернуться к постепенному сворачиванию регуляторных послаблений. Какие изменения это принесет рынку ипотечного кредитования, «Комсомолка» узнала у экспертов.Елена БОТОШ, руководитель ипотечного направления УБРиР- Возможно ли снижение или повышение ставок в 2021 году?- Судя по заявлению Эльвиры Набиуллиной, цикл смягчения ключевой ставки завершился. Вероятнее всего, Банк России в ближайшей перспективе не планирует снижать ставки, хотя будет внимательно наблюдать за развитием ситуации. Но поскольку на рынке обостряется конкуренция за хорошего, качественного заемщика, то возможно появление акционных предложений по ипотеке либо небольшое снижение ставок, которое будет носить точечный характер.- Какие новые ипотечные программы могут появиться в 2021 году?- В период пандемии многие осознали ценность загородного жилья. Стереотип о том, что загородный дом нужен только возрастным людям, ушел в прошлое. В прошлом году спрос на загородную недвижимость значительно вырос. Я предполагаю, что в 2021 году тренд сохранится все те, у кого еще нет собственного дома, задумаются о его покупке или хотя бы о приобретении небольшого участка. Думаю, что на рынке может появиться много новых программ с акцентом на частные дома и участки.- В 2020 году банки одобряли заемщикам только 34 % ипотечных кредитов. Почему снизилось количество одобрений?- Снижение ставок по ипотеке и появление госпрограмм породило большой интерес населения к этому продукту. Однако массовый спрос вовсе не означает высокое качество заемщиков. Среди желающих оформить ипотеку были люди с не очень хорошей кредитной историей, и в основном они получали отказ, так как являются для банка высокорисковой категорией заемщиков.- Екатеринбург нарастающими темпами строит жилье. Необходимо ли снижение требований к заемщикам, чтобы дополнительно стимулировать спрос?- Думаю, нет. Сейчас прекрасно стимулируют спрос ипотечные программы с господдержкой.Антон САНДАЛОВ, руководитель ипотечного центра Уральского филиала ПСБ- Какие ипотечные программы были наиболее востребованы в 2020 году?- В прошлом году мы оперативно приступили к выдаче кредитов по гос программе2020 в регионе, ставка по которой была установлена на уровне 6,5 %. Со своей стороны ПСБ установил еще более низкий процент, чем предусмотрено программой. Мы предложили льготную ипотеку под 5,85 %. Причем она выдается как гражданскому населению, так и военнослужащим.Также мы кредитовали и кредитуем по другой госпрограмме «Семейная ипотека» на покупку жилья от застройщиков. В качестве первоначального взноса по ней мы принимаем материнский капитал. И если клиент ранее оформлял ипотеку в другом банке и у него родился ребенок, то он может обратиться в ПСБ за рефинансированием такого кредита по программе «Семейная ипотека».В прошлом году ПСБ и правительство Свердловской области заключили соглашение о льготной ипотеке для тех, кто трудится в секторе обороннопромышленного комплекса. Для них ставка по «Семейной ипотеке» составила 3,99%.В ПСБ можно также взять кредит на покупку таунхаусов и апартаментов, загородных домов с земельными участками. Мы наблюдаем рост спроса на последнюю категорию.- Возможно ли снижение или повышение ставок в 2021 году?- К концу 2020 года ставки по ипотечным кредитам в России находились на историческом минимуме. Думаю, что в дальнейшем банки будут использовать не снижение ставок, а другие неценовые инструменты. Например, увеличение срока кредита, бонусы, совместные акции с застройщиками.Изменение ставок напрямую зависит от ключевой ставки. Можно предположить, что в ближайшие полгода она останется на таком же уровне. Вместе с тем правительство сейчас рассматривает возможность и варианты продления программы льготной потеки, что поможет поддерживать низкий уровень стоимости жилищных кредитов.- Какие ипотечные программы ПСБ предлагает в 2021 году?- В ПСБ в ипотеку можно купить не только квартиры, но и таунхаусы, и апартаменты, загородные дома с земельными участками. Мы наблюдаем рост спроса именно на последнюю категорию. Для каждого банка самый важный вопрос при выдаче ипотеки это ликвидность объекта. ПСБ лоялен к заемщикам кредитуем любую категорию земельного участка. Требования к домам минимальны. Дом должен быть пригоден к круглогодичному проживанию, автономен (своя канализация, отопление). Минимальный взнос 30 %. Ставка по кредиту 9,7 % годовых.В перспективе вероятно присоединение к государственной программе «Сельская ипотека». Кроме этого, к нам часто обращаются заемщики, у которых уже есть ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты. Задача заемщика оптимизировать или объединить кредитную нагрузку. Возможно, именно такие продукты вскоре появятся в нашем банке.Илона СОБОЛЕВА, президент НП «УПН»- Сегодняшний рынок новостроек и ипотечного кредитования стал очень зависимым от того, будет ли продлена льготная ипотека. А отмена льготной ипотеки может радикальным образом изменить ситуацию на рынке недвижимости вплоть до состояния стагнации. Спрос на ипотечное кредитование сейчас поддерживает то, что ставки стабильны, а с учетом растущей инфляции они продолжают падать в реальном выражении. Но проблема рынка в том, что выбор привлекательных квартир на нем очень сильно сократился.Одной из стратегических целей государственной жилищной политики является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а что мы видим сейчас? В экономклассе цены выросли на 17 %. А мы знаем, что рост цен до 20% уже нивелирует выгоду от низкой ипотечной ставки с точки зрения ежемесячного платежа.Поэтому будем ждать, что паспорт нацпроекта пополнится новыми мерами, например льготной ипотекой на вторичное жилье, мерами, которые всколыхнут рынок индивидуального жилищного строительства и арендного жилья.Константин СЕЛЯНИН, независимый финансовый эксперт, кандидат экономических наук- 80 % россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. Но желание их улучшить и возможность обслуживать ипотеку чаще всего не совпадают. Если нет острой необходимости брать ипотеку, этого не нужно делать. Важно оценить жизненную ситуацию, в которой вы находитесь. Если нужно обзавестись единственным жильем и нет другого выхода, кроме ипотечного кредита, то не нужно торопиться. По сравнению с концом прошлого года цены на недвижимость уже ниже, чем сейчас. Отчасти это связано с тем, что многие, кто хотел взять льготную ипотеку, уже успел это сделать. Лучше дождаться конца первого квартала 2021 года. Тогда цены на жилые объекты еще опустятся. При этом сохранится возможность использовать участие в программе льготного ипотечного кредитования, если вы находите ее условия привлекательными.