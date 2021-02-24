Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 февраля 2021 года

Масочный режим в регионе пока не планируют отменять Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 56 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Карпинска, Сысерти, Качканара, Ирбита, Новой Ляли, Нижних Серег, Серова и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет по официальным данным 76 973 человек, из которых 69 895 полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 195 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 24 февраля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 322 пациентов остается тяжелым, из них 191 размещены в палатах интенсивной терапии, 104 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 1 417 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Также в регионе зарегистрировано за сутки 11 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 332 человека.

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