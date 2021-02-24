«Перед смертью написал девушке стихи»: подробности гибели 15-летнего парня

Алексей учился в 35-й гимназии. Фото: Яндекс панорама / читатель "КП"

В Екатеринбурге после смерти 15-летнего Алексея Брагина (имя и фамилия изменены. – Прим. Ред.) завели уголовное дело по второй части статьи 110 (Доведении до суицида в отношении несовершеннолетнего). Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что пока уголовное дело безфигурантное.

- Будут проверять и допрашивать весь класс. Чтобы исключить версию травли со стороны одноклассников, - сообщил собеседник.

Правда, пока следователи считают, что парень мог свести счеты с жизнью на фоне несчастной любви.

Напомним, ЧП произошло 19 февраля в одном из домов на улице Пионеров. Ученика гимназии №35 нашли в собственной квартире. Подросток свел счеты с жизнью.

Осведомленный источник рассказал «КП» некоторые подробности случившегося, а также детали, связанные с личностью парня.

- Парень положительный. Имел черный пояс по айкидо, учил английский. Влюбился в сверстницу и в конце декабря начал ей писать «Вконтакте», даже посвятил ей стихи собственного сочинения, но взаимностью она ему не отвечала, - рассказал наш собеседник.

19 февраля Алексей не пошел в школу. Дома с ним остался отец. Парень долго не выходил из комнаты. Но к такому поведению сына родители уже привыкли. По-настоящему отец забеспокоился после того, как отключил в квартире интернет, но его сын так и не открыл дверь.

В итоге отец парня сходил в строительный магазин, расположенный в соседнем доме, попросил там лестницу, и поднялся на ней на второй этаж в квартиру. Когда мужчина зашел в комнату сына через окно, Алексей уже был мертв.

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