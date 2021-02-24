Шифер воткнулся в лобовое стекло автомобиля Фото: группа ВКонтакте Инцидент Каменск-Уральский

В Свердловской области бушует сильный ветер. Как ранее сообщали в МЧС, порывы могут достигать 20 метров в секунду. Из-за непогоды накануне в Каменске-Уральском пострадал припаркованный во дворе на Набережной,13 автомобиль Lada Kalina. В лобовое стекло машины прилетел шифер с крыши дома. Страшно представить, что было бы с людьми, если бы они оказались в этот момент в салоне автомобиля.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

- Со слов жителей данного дома, на крыше идет замена кровли, - рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Каменск-Уральский».

Напомним, что предупреждение о сильном ветре будет действовать в Свердловской области до завтрашнего дня. В МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности в период непогоды.

- Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега, падение шифера и других предметов, - напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области.

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