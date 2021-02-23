«Скот тихо умирает»: свердловчане пожаловались на жестокое обращение с животными на ферме

Фото: предоставлено группой «Ящик Нижняя Тура» в соцсети «Вконтакте»

Жители Нижней Туры пожаловались на жестокое обращение с животными на ферме в поселке Чащавита. В коровнике десятки животных в плохом состоянии, за которыми никто не ухаживает. Информация об этом появилась в группе «Ящик Нижняя Тура» в соцсети «Вконтакте».

- Скот не кормят, не поят. Все везде замёрзло. Навоз не откачивается, скот лежит весь в воде и тихо помирает. Их просто вытаскивают на улицу на съедение собакам и птицам. Коров режут прямо во дворах какие-то мужики. Вчера резали прямо в хлеву. Мы даже не знаем, куда обратиться, - написали местные жители.

При этом очевидцы сумели снять видео, как на ферме содержатся животные. На кадрах видно, что за скотом никто не убирает, а также несколько коров находятся в истощенном состоянии. К ситуации уже подключились зоозащитники.

- Мы с подобной ситуацией сталкиваемся впервые за 14 лет. Иногда нам передавали информацию о базах, где в плохих условиях содержат диких животных. Но о сельскохозяйственных фермах речь никогда не шла. В любом случае дать приют коровам мы не сможем. Поэтому здесь должна отреагировать природоохранная прокуратура, ветдепартамент, а также глава города. Мы напишем заявление, - рассказала зоозащитница Анна Вайман.