Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 февраля 2021 года

От масок пока в Свердловской области отказываться не будут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 35 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Березовского, Кировграда, Невьянска, Красноуфимска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет по официальным данным 76 786 человек, из которых 69 700 полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки врачи вылечили 223 человека.

- Состояние 335 госпитализированных оценивается как тяжелое, 198 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 1 586. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказывают в оперативном штабе Свердловской области.

Зарегистрировано 10 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 2 321.

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