Минус 16 градусов, спальный микрорайон Екатеринбурга – ВИЗ. Возле обычной многоэтажки группа молодых людей направляет на здание смартфон и что-то бурно обсуждает. Но ребята совсем не фотографируют дом, к их телефону, как оказалось, подключен тепловизор и с помощью этого устройства они измеряют температуру здания.- Чтобы узнать температуру здания, необходим тепловизор и приложение на телефоне. На смартфон выводится картинка, где видна разность температуры объекта. Например, вот рядом стоят два дома на улице Крауля – один панельный, 70-го года постройки, второй примерно 10-летний, - объясняет свои действия Глеб Хихлов, помощник руководителя регионального штаба партии «Новые люди». – Вот мы видим, что у современного дома минимальная теплоотдача идет от стен и максимальная от окон. Можно сделать вывод, что эта новостройка прекрасно сохраняет тепло. Чего нельзя сказать про соседнее здание.Ребята – это активисты местного отделения партии «Новые люди», которые проводят исследование в Екатеринбурге. Молодые люди выясняют, какие дома совсем не держат тепло внутри здания. Кстати, такой же эксперимент идет и в 70 других городах России.- Мы сегодня собрались с активистами «Новых людей», чтобы пройтись по улицам Екатеринбурга и с помощью тепловизора замерить уровень энергоэффективности жилых помещений и административных зданий. Мы хотим узнать, сколько тепла расходуется просто так и обогревает улицы. При помощи данного прибора также можно увидеть, какие дома подлежат капитальному ремонту, - рассказывает Рушан Сафаргалеев, лидер проектной команды партии «Новые люди». – Также все мы замечаем, как каждый год цены на коммунальные услуги растут и этому находят постоянные оправдания: инфляция, рост расходов на газ, ремонт устаревшей инфраструктуры. Но не все люди знают, что в квитанции об оплате услуг ЖКХ внесена стоимость за содержание здания и сохранения его в хорошем состоянии. Как мы видим, чаще всего это не так.Маршрут активистов лежит по нескольким улицам ВИЗа, начиная от здания администрации Верх-Исетского района, затем по Московской, Попова и Крауля. Проверяли как административные строения, так и жилые дома. При этом, по пути попадались многоэтажки совершенно разных времен постройки: сталинки, панельные хрущевки и новостройки. За день молодые люди проверили десять домов.- То, что на улице мороз, только плюс для нашего эксперимента. Сейчас батареи в домах работают на полную и со двора тепловизор покажет, как много теплого воздуха выходит наружу, - замечает Рушан Сафаргалеев.Эксперты говорят, что явной зависимости энергоэффективности многоквартирных домов от года постройки практически нет. На этот показатель серьезное влияние оказывает содержание и эксплуатация дома. А вот как построена многоэтажка, уже имеет большое значение.- В общем случае наибольшее удельное потребления тепловой энергии наблюдается у домов с кирпичными стенами, наименьшее – у монолитных домов. Между ними расположились, по возрастанию потребления, панельные и блочные. Безусловно, потребление тепла в северных регионах будет больше в связи с климатическими особенностями. Но больше всего терять тепла будут там, где собственники меньше всего заботятся о своем имуществе и не обеспечивают его надлежащую эксплуатацию, - утверждает председатель комитета по ЖКХ партии «Новые люди», Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.БУДЬ В ТЕПЛЕ - ПЛАТИ МЕНЬШЕВернемся к вышеупомянутой многоэтажке на Крауля, 53. Активисты с тепловизором привлекли внимание жильцов. Марат Хайзитарханов живет здесь с середины 80-х, а сам дом был построен в 70-годах. Капитальный ремонт здания никогда не проводился, один раз меняли трубы, а год назад покрасили подъезд. Мужчина, как и его соседи, жалуются на холод. Батареи греют хорошо, но чтобы в квартире зимой было комфортно, хозяину трехкомнатной, где он проживает со своей семьей, пришлось самому утеплить стены. А все потому что стены продувало.- Температура в квартире зависит от направления ветра в городе. Окна моей квартиры выходят на север и когда ветер дует с той стороны, то в квартире ощутимо прохладно. Приходится дома ходить в теплой одежде, чтобы не прибегать к помощи обогревателей, - жалуется екатеринбуржец.Но больше всего Марата Хайзитарханова удивляют коммунальные счета. В декабре только за отопление пришлось заплатить – 3350 тысячи рублей, а в январе - 4100. Хотя прошлой зимой цифры в квитанциях были почти в два раза меньше.Партия «Новые люди» предлагает свое решение этой проблемы, которые позволят снизить платежи за коммуналку аж на 25%. Такой опыт уже применяют в европейских странах, а также были успешные эксперименты в нескольких городах России.- Мы предлагаем несколько инициатив. Одна из них – это кредитование под платежи на капитальный ремонт. Люди с 2014 года и так делают обязательные платежи за капитальный ремонт, но не все дома пользуются этими средствами сами. Если банки будут выдавать кредиты на капитальный ремонт домов, на внедрение в здания аппаратуры, которая будет регулировать температуру воздуха внутри помещений, жители смогут повысить энергоэффективность зданий. Банкам будет выгодно, потому что гасить кредит будут из тех платежей, которые вносят сами жители за капитальный ремонт. Для собственников жилья тоже будет выгода, потому что в их домах тепло, которое не испаряется на улицу и коммунальные платежи меньше, - подытожил Рушан Сафаргалеев, лидер проектной команды партии «Новые люди». – Также мы предлагаем снизить налоги для тех домов, у которых энергоэффективность выше.По мнению активистов партии, забота об энергоэффективности зданий должна быть частью государственной политики. Это позитивно отразится на экологии и поможет сохранить деньги уральцев.