В Екатеринбурге разыскивают предпринимателя из Перми, который исчез, возвращаясь из командировки в Миасс. О пропаже 42-летнего Алексея Быкова родственники сообщили в полицию еще 13 февраля. Как рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, именно в тот день, когда заявление от родных мужчины поступило в полицию Перми, легковой автомобиль пропавшего в 14:39 был замечен проезжавшим на улице Вильгельма де Генина, около дома № 17. С тех пор о местонахождении Алексея ничего не известно. Поисками мужчины занимаются совместно полицейские Перми и Екатеринбурга.- Фото оказалось достаточно опознаваемым, его направили в Пермь и показали родным. Они его опознали, - рассказал Валерий Горелых. - По некоторым сведениям, у мужчины не было долгов и конфликтов. Но вместе с тем имеется оперативная информация, что похожие истории с ним приключались и ранее: по некоторым сведениям, он мог получить деньги и на несколько дней исчезнуть из поля зрения близких. Насколько это правда и не связано ли это исчезновение с похожими обстоятельствами, проверяют сотрудники управления уголовного розыска управления областного полицейского главка,Известно, что Алексей занимался тендерами и трубами. Он был замечен сначала в Кыштыме, а затем в Миассе, где он на четыре дня снимал квартиру, но неожиданно съехал на день раньше. Хозяйку съемного жилья заранее об отъезде он не предупредил. Уже после того, как Алексей съехал, она нашла записку, что ключи он оставил в почтовом ящике.