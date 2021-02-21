Следственный комитет пока не комментирует случившееся. Фото: скриншот

- Алкаши! Пьют, да колются! – так соседка отзывается о семье из Асбеста Анастасии Семеновой и Александра Костерева.

Чета «прославилась» на весь город, когда 12 января в их квартире молочной смесью скончался новорожденный сын Алексей. Малышу было всего три недели, когда мать оставила его одного на кухне. Опека забрала из семьи оставшихся пятерых детей – четыре дочки и один сын. По словам соседей, после трагедии отец ребенка в спешке капал себе в глаза капли, чтобы полицейские и врачи не заметили признаков наркотического опьянения.

Очевидцы случившегося рассказали обо всем в программе Александра Гордона и Юлии Барановской «Мужское/Женское».

- У нас в городе живут два существа, - рассказывает соседка семьи по общежитию Юлия Потапова. – У них дети грязные, голодные, вшивые. 7-летняя сестра кормила малыша манной кашей, он захлебнулся. Они кашей кормили, потому что даже не было смеси у них. Мать постоянно в телефоне сидит, не следит за детьми. Александр пьет, она чуть меньше, но иногда выпивает. Колются на глазах у детей, сидят с наркоманами на общей кухне. У них комната восемь квадратных метров. Им нельзя обратно отдавать детей!

Но нерадивая мама уверена – смерть младенца всего лишь несчастный случай.

- Леша лежал на диване. Люда (сестра) увидела, что он капризничает и начала кормить из бутылочки. А потом увидела, что срыгивает. Взяла его на спинку положила, а он глаза закатил. Я пыталась его откачать, а ему все хуже и хуже становилось. Я сказала Саше вызвать скорую. Я не знала, что делать, начала стучать по спинке, смесь выходила из носа и ротика. Он боролся за жизнь, но не смог, - рассказала в слезах Анастасия.

Анастасия уверяет, что до последнего пыталась спасти сына. Фото: скриншот

Как только супруг женщины появился в студии, он бросился обзывать соседей, которые, по его мнению, оклеветали его. Но Гордон быстро сумел поставить на место гостя передачи.

- Кто виноват в смерти ребенка? – спросил ведущий.

- В первую очередь мы, недосмотрели, - ответил Александр Костырев.

- А во-вторую? – уточнила Барановская.

- Скорая, - пояснил Костырев.

- Кто вызывал скорую? – переспросил Гордон.

- Я. Они ехали 20 минут, а до нас ехать не так уж и далеко, - ответил горе-отец.

- Это правда, что в тот день вы были в состоянии наркотического и алкогольного опьянения? – спросил Александр Гордон.

- Да, был, - уверенно ответил Костырев.

Позже выяснилось, что на весь материнский капитал за шестерых детей пара купила лишь девятиметровую комнату за 400 тысяч в общежитии. Остальные деньги были незаконно обналичены. На вопрос о том, на что их потратили, Анастасия ответила просто – «на детей».

После этого Юлия Барановская задалась вопросом, а не продает ли глава семьи наркотики. По образованию Александр слесарь, но сейчас «работает на себя». В эфире Первого канала он заявил, что зарабатывает около 20 тысяч рублей.

- Так вы, наверное, еще и продаете наркотики! Не поверю я, что вы на 20 тысяч можете прокормить всю свою ораву! - прокричала Барановская.

Также в программе показали выписку из заключения органов опеки и попечительства. В них говорится, что угроза жизни, психике и нормальному развитию исходит от обоих родителей. Более того, в момент проверки Анастасия и Александры были пьяны.

Органы опеки считают, что детям опасно жить в семье Александра и Анастасии. Фото: скриншот

В конце выпуска в студии появилась мать Александра Капитали Барбарова. Она заявила, что не знала об аморальном образе жизни сына.

- Вы видели заключение опеки?! – спросил женщину Александр Гордон. – Вина за смерть ребенка лежит и на вас!

Горе-мамаша расплакалась, когда пришла к могиле сына. Фото: скриншот

Свое независимое мнение высказала и психолог Наталия Эль:

- Вы – инфантильные животные. Людьми вас назвать нельзя. Самое страшное, что ваша дочь, которая кормила малыша, может остаться с травмой. Она может всю жизнь думать, что он умер из-за нее!

Будут ли отвечать родители за смерть малыша пока неизвестно, в СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.