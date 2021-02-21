Выписано 225 человек. Общее число выписанных достигло 69 251. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свердловской области зарегистрировано 215 новых случаев COVID-19, из них 79 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 76 355.

Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 302.

- Состояние 317 госпитализированных оценивается как тяжелое, 197 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 121 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в региональном оперштабе.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Талицкого и Туринского городских округов, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Алапаевска и Алапаевского района, Нижней Салды, Нижней Туры, Белоярского городского округа, Березовского, Артемовского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Ивделя, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Сухого Лога, Сысерти, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли.

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