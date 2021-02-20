В Екатеринбурге мама ребенка обвинила врача 9-й ДГКБ в бездействии. По словам женщины, у ее 3-летней дочери обострилась крапивница, и был риск, что девочка начнет задыхаться. Но дежурный врач отправила маму с дочкой домой.«БЫЛ СИЛЬНЫЙ КАШЕЛЬ И НАЧАЛСЯ ОТЕК»- У ребёнка тяжёлое состояние. Было нужно срочно оказывать первую помощь и спасать, так как был сильный кашель и начался отек. То есть, она могла задохнуться, - написала мама девочки Анна Иголкина-Мамедова в группе «Черный список Екатеринбург» во «Вконтакте». - Скорая помощь приехала очень быстро. Спасибо им. Поставили укол и срочно повезли на госпитализацию.По словам женщины, в «девятке» их приняла дежурный врач-терапевт Мария Великанова.- При осмотре она сказала, что не может нас госпитализировать, так как нет мест. Я просила её, даже слёзно умоляла прокапать ребёнка. На это она ответила: «Где я прокапаю вашего ребёнка, если нет мест? Могу на улице - на снегу прокапать только». Я была в шоке от её слов, - рассказала женщина.ПРЕДЛОЖИЛИ ЛЕЧЬ В «КОВИДНУЮ» БОЛЬНИЦУАнна вспоминает, что врач предложила ей с дочкой отправиться в 11-ю больницу на Нагорной, и даже сказала, что туда их может отвезти попутная скорая. Правда, неотложка была должна отравиться в эту больницу лишь через три часа. Анна сама позвонила в 11-ю больницу. Но там ей ответили, что сейчас это медицинское учреждение лечит больных коронавирусом, поэтому есть риск, что девочка подхватит COVID-19.- Я объяснила это Великановой, на что она мне сказала: «Тогда пишите отказ от 11-й больницы, - рассказывает Анна.Женщина растерялась, а позже решила написать отказ от госпитализации в 11-ю больницу. Анна была уверена, что после этого Мария Великанова все же согласится поставить ее дочери капельницу. Но этого так и не произошло.- Нас отправили домой в два часа ночи, не оказав первой помощи. При этом я ревела, умолял, просила платно нам поставить капельницу или положить в платную палату, если нет мест. Но она нам отказала, - рассказала Анна.По ее словам, врач отказалась дать письменный отказ от госпитализации в 9 ДГКБ. Врач лишь выписала какую-то справку.Приехав домой, Анна вызвала частную скорую помощь. К тому моменту девочке стало хуже. Приехавшие врачи прочитали справку, которую женщине дали в «девятке». Там был поставлен диагноз ОРВИ.- Еще немного, и мог бы быть отёк дыхательных путей и летальный исход, - передала слова врачей из частной клиники женщина.КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВАМы попросили прокомментировать рассказ женщины пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области.- В министерство здравоохранения Свердловской области с жалобами официальные представители ребенка не обращались. Мы знакомы с ситуацией и в соответствии со ст. 13 ФЗ 323 готовы проинформировать законных представителей по существу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в областном Минздраве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«С божьей помощью»: в Екатеринбурге врачи отказались госпитализировать преподавателя УрФУ с раком и жуткой болью. Скорая сказала ехать в больницу, а в больнице посоветовали вызвать скорую (подробнее)