Фото: УГИБДД по Свердловской области

В районе 338 километра трассы Пермь-Екатеринбург сегодня ночью, 20 февраля, произошла страшная авария. Водитель «Газели» влетел в стоящую на обочине фуру. От удара машина вспыхнула, а мужчина не смог выбраться из нее вовремя и буквально сгорел заживо.

- Предварительно установлено, что около 03:00 водитель автомашины «Газель» не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной «МАН», после чего произошло воспламенение «Газели», - подтвердили в отделении пропаганды УГИБДД Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным инспекторов, погибший водитель жил в Чебоксарах, ему был всего 21 год. Права он получил год назад. За нарушении ПДД привлекался три раза. В момент трагедии он ехал в сторону Ек