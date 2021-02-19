Чтобы определить точную стоимость изумрудов, их отправляли на минералогическую экспертизу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области два предприимчивых мужчины - 53-летний уроженец Казахстана по фамилии Чекулай и 52-летний абориген Валиулин купили у знакомого сотрудника предприятия по добыче и обработке драгоценных камней в Асбесте 66 изумрудов общей массой почти в четыре килограмма, которые планировали продать за 4 миллиона рублей.

В поселке Изумруд Малышевского городского округа, мужчины стали искать покупателя драгоценностей. Посмотреть изумруды захотел столичный коллекционер.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

- В роли важного покупателя - коллекционера, по легенде прибывшего на солидную сделку из Москвы, выступил оперуполномоченный. Коллеги из ФСБ брали реализаторов после того, как они продемонстрировали качество камней, оценив их на сумму более 4 миллионов рублей, - рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Изумруды направили на минералогическую экспертизу, а нелегальных торговцев задержали. Уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ будет рассматривать Асбестовский городской суд. Работника предприятия, продавшего изумруды, установить пока не удалось. Сейчас стражи порядка ищут того самого сотрудника предприятия по добыче и обработке камней, который торговал государственным добром.