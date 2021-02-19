Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Урале полицейский прикинулся коллекционером, чтобы поймать торговцев изумрудами

На продажу выставили почти четыре килограмма драгоценных камней
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Чтобы определить точную стоимость изумрудов, их отправляли на минералогическую экспертизу

Чтобы определить точную стоимость изумрудов, их отправляли на минералогическую экспертизу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области два предприимчивых мужчины - 53-летний уроженец Казахстана по фамилии Чекулай и 52-летний абориген Валиулин купили у знакомого сотрудника предприятия по добыче и обработке драгоценных камней в Асбесте 66 изумрудов общей массой почти в четыре килограмма, которые планировали продать за 4 миллиона рублей.

В поселке Изумруд Малышевского городского округа, мужчины стали искать покупателя драгоценностей. Посмотреть изумруды захотел столичный коллекционер.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

- В роли важного покупателя - коллекционера, по легенде прибывшего на солидную сделку из Москвы, выступил оперуполномоченный. Коллеги из ФСБ брали реализаторов после того, как они продемонстрировали качество камней, оценив их на сумму более 4 миллионов рублей, - рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Изумруды направили на минералогическую экспертизу, а нелегальных торговцев задержали. Уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ будет рассматривать Асбестовский городской суд. Работника предприятия, продавшего изумруды, установить пока не удалось. Сейчас стражи порядка ищут того самого сотрудника предприятия по добыче и обработке камней, который торговал государственным добром.

КриминалИнтересное