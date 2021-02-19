Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 февраля 2021 года

Пандемия на Урале постепенно пошла на спад
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 85 приходятся на столицу Среднего Урала.
Также новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Верхней Салде, Верхней Синячихе, Нижней Туре, Сысерти, Талице, ЗАТО Свободный, Карпинске, Ирбите, Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 19 феврале
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 75 921 человек, из которых 68 794 полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 230 человек.
На данный момент состояние 316 человек оценивается как тяжелое, 201 размещен в палатах реанимации, 131 подключен к аппаратам ИВЛ.
Также за сутки подтвердились 13 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 281.
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