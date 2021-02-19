Из квартиры валил густой дым Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в 12-этажном доме на Ангарской, 52/2 загорелась квартира на четвертом этаже. Здание, которое начало заполонять дымом, самостоятельно, до приезда пожарных, вышли 13 взрослых и трое детей. Еще 45 человек, в том числе девять детей, эвакуировали спасатели с помощью дыхательных масок. Пожарные долго не могли подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Тушение пожара осложнялось плотной задымленностью и большим количеством личного автотранспорта, мешающего подъезду пожарной техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью во время пожара никто не пострадал. Сотрудники МЧС боролись с огнем в течение часа. Спасатели разворачивали на месте штаб пожаротушения. Сейчас на месте работают 14 единиц пожарной техники и 52 человека личного состава. Сотрудники МЧС проводят проливку сгоревшей квартиры.