Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 февраля 2021 года

Показатели пандемии постепенно снижаются Фото: ИВАНОВА Диана

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 218 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 104 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Невьянске, Ревды, Реже, Ирбите, Волчанске, Каменске-Уральском, Верхнем Дуброво, Качканаре и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 75 705 человек, из которых 68 564 человека полностью выздоровели. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 229 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 18 февраля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На сегодняшний день состояние 315 человек оценивается врачами как тяжелое, 192 из них размещены в палатах реанимации, 128 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено 11 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 268 человек.

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