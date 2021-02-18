Павел Дацюк сыграет в свитере, который разрисовал онкобольной мальчик

Павел Дацюк помог мальчику в разработки хоккейных свитеров. Фото: предоставлено пресс-службой ХК "Автомобилист"

Уральские хоккеисты из «Автомобилиста» проведут матч против ХК «Сочи» в свитерах, который разрисовал онкобольной мальчик. Игру 21 февраля посветят Международному дню борьбы с детским раком, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист».

- На форме игроков будут пришиты специальные шевроны с изображением золотой ленты. В фойе КРК «Уралец» установят благотворительные сферы для сбора пожертвований, - отметили там.

Но главным героем игры станет 9-летний мальчик по имени Лёня Ганеев из Екатеринбурга. Ребенок восемь лет борется со страшным заболеванием – опухолью головного мозга. Новообразование невозможно удалить хирургическим путем, поэтому он проходит курс химиотерапии в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга.

И Якуб Коварж тоже поучаствовал. Фото: предоставлено пресс-службой ХК "Автомобилист"

Леня очень творческий мальчик, он нарисовал три картинки, которые поместили на джерси хоккеистов. Мальчику помогали звезды «Автомобилиста» - Павел Дацюк, Якуб Коварж и Никита Трямкин.

- Мальчик нарисовал три рисунка: автомобиль, талисманов «Автомобилиста» – лосей и «платформу добра», которую он посвятил всем детям, которые лежат в больнице. Хоккеисты раскрасили изображения. Их репродукции будут напечатаны на хоккейных свитерах, - отметили в пресс-службе «Автомобилиста».

Хоккеист Никита Трямкин в джерси с рисунков мальчика Лени. Фото: предоставлено пресс-службой ХК "Автомобилист"

Эти джерси выставят на продажу на благотворительном аукционе, который пройдет в Instagram @bf_deti_rossii с 19 по 21 февраля. Все собранные средства направят на покупку прибора – станции QIAcube Connect – для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ.