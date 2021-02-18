В парке 50-летия ВЛКСМ появятся философский сад, диван-качели и шезлонги у пруда

Так будет выглядеть философский сад в парке 50 лет ВЛКСМ. Фото: администрация Екатеринбурга

Парк 50-летия ВЛКСМ в скором времени преобразится. В нем собираются провести масштабную реконструкцию. Правда, как именно парк изменится пока неизвестно. У мэрии есть два проекта и выбрать один из них должны жители Екатеринбурга, в связи с чем на сайте городской администрации начался опрос, который продлится до 24 февраля включительно.

- Итоговое решение горожан будет являться основой для следующего этапа работы специалистов – разработки проектно-сметной документации благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ, - уточняют в пресс-службе администрации города.

Так выглядит парк 50 лет ВЛКСМ сейчас. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переделывать парк в мэрии решили из-за того, что в зависимости от времени года он либо пересыхает, либо, наоборот, затапливается из-за переполнения своих прудов. А еще потому, что в парке нет освещения и современных площадок для детей и спортсменов.

- Представленные эскизные проекты включают в себя реконструкцию дорожно-тропиночной сети, организацию входных групп, дополнительное озеленение и благоустройство парка, - добавляют в мэрии.

МОЛОДЕЖЬ НАУЧАТ БЕРЕЖНОМУ ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ

Авторы первого варианта благоустройства предлагают разделить парк на две большие зоны. Первая, центральная, будет оборудована для активного отдыха. Здесь появится универсальная спортивная площадка, турники для воркаута, уличные тренажеры и беговая дорожка.

Также запланирована площадка для экстримального спорта с памп-треком – специальной велосипедной трассой с ямами и кочками. Для детей будут площадки с игровым оборудованием из натуральных материалов.

Прибрежная рекреационная зона. Фото: администрация Екатеринбурга

Вторая зона парка будет предназначена для неспешных прогулок и пикников на природе.

- В нее включаются: философский сад, территория для свободных игр и отдыха с элементами геопластики (искусственное изменение рельефа, - Прим. Ред.), а также площадка для семейного отдыха «Песчаные дюны», - рассказывают авторы проекта.

Зона отдыха у пруда. Фото: администрация Екатеринбурга

Кроме того авторы предлагают сделать площадку декоративного садоводства, чтобы учить молодежь бережному отношению к природе.

- Отдельное место занимает качественно обновленная площадка для выгула и тренировки собак, - добавляют авторы проекта.

Зона детского отдыха. Фото: администрация Екатеринбурга

Площадка для экстремального спорта. Фото: администрация Екатеринбурга

СУХИЕ ДЕРЕВЬЯ ЗАМЕНЯТ ВЗРОСЛЫМИ НОВЫМИ

Авторы второго проекта предлагают расчистить и углубить пруд, а также укрепить его дно галькой. Сам же парк они хотят разделить на три сектора. В первом посетители смогут гулять вокруг пруда, наслаждаясь видами. Здесь появятся скамьи, диван-качели и шезлонги.

Во втором секторе сделают площадки для семейного отдыха. Здесь же будет территория для выгула и дрессировки собак. Третий сектор – для тех, кто пришел в парк, чтобы заняться спортом. Планируется построить площадки для стритбола, паркура, а также тренажеры, турники, скейт-парк и, опять же, памп-трек.