«Прибить эту кобылу»: воспитательницу детсада, где малыш порезал лицо, затравили в соцсетях

Бывшая владелица частного детского сада уверяет, что у нет возможности платить родителям иск. Фото: страница Валентины в соцсети

Бывшей воспитательнице и владелице частного детского садика из Нижнего Тагила Валентине Коломиец начали поступать угрозы. Из-за них женщина опасается за безопасность себя и своих детей и собирается писать заявление в полицию.

Поводом к угрозам и хейту в соцсетях стало ЧП, которое произошло с двухлетним Арсением в частном детском садике. Мальчик упал на тарелку, которая своими осколками ранила его лицо, оставив два крупных шрама. В тот момент рядом с ним находилась воспитательница Валентина Коломиец.

После падения на тарелку лицо Арсения выглядит так. Фото: предоставлено родителями мальчика

Силовики не нашли в случившемся криминала и родители Арсения подали к владелице детского сада иск. Суд обязал женщину выплатить в пользу мальчика 200 тысяч рублей. Но Валентина Коломиец платит по этому иску лишь небольшие суммы. Она заявляет, что денег у нее нет, так как детский сад после инцидента пришлось закрыть. Кроме того, женщина оказалась должна налоговой.

Недавно родители пострадавшего Арсения написали пост в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Они обвинили женщину в том, что та не выплачивает им деньги по иску. После этого в адрес нее посыпались оскорбления и угрозы.

У Валентины Коломиец трое детей, младшей из которых семь лет. Именно за нее сейчас больше всего боится женщина.

- Я боюсь выходить из дома. В комментариях к посту озвучен мой адрес и выложены фото моих детей. Очень боюсь за младшую дочь. Я планирую подать заявление в полицию, - рассказала «КП-Екатеринбург» Валентина Коломиец.

Некоторые пользователи призывают к расправе над Валентиной. Фото: скриншот со страницы паблика "Инцидент Нижний Тагил"

Женщине пришлось закрыть все личные аккаунты, чтобы туда не писали хейтеры.

Валентина показала некоторые скрины комментариев к посту, которые считает особенно оскорбительными и содержащими угрозы. Их она собирается приложить к заявлению в полицию.

В одном из них, например, пользователь по имени Дмитрий Сорока говорит о том, что Валентину нужно «по-тихому брякнуть». Другой пользователь призывает «прибить эту кобылу». Также мать троих детей обзывают дрянью и мразью.

Мать троих детей обзывают дрянью и мразью. Фото: скриншот со страницы паблика "Инцидент Нижний Тагил"

- Я получаю пособие на ребенка до 8 лет. Это 5700р. Из них ежемесячно я перечисляю на счёт ФССП по 1000 рублей (копии платежных поручений есть в распоряжении редакции. - Прим. Ред.). Да, немного. Но постановление суда мною исполняется. Все сведения о доходах и счетах предоставлены приставам. Счета арестованы. Ограничение на водительские права наложены. Я никогда не скрывалась! – говорит Валентина.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: 8 (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.