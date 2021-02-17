В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 228 случаев заболевания коронавирусом, из которых 96 приходятся на столицу Среднего Урала.Также новые случаи COVID-19 подтвердились в Красноуфимске, Серове, Сосьве, Среднеуральске, Староуткинске, Березовском, Камышлове, Карпинске и других населенных пунктах Свердловской области.Общее количество заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии по официальным данным составляет 75 487 человек, из которых 68 335 человек полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 238 человек.На данный момент состояние 307 человек оценивается как тяжелое, 195 размещены в палатах интенсивной терапии, 123 подключены к аппаратам ИВЛ.За сутки подтверждено 14 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 257 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ больницах Свердловской области почти в два раза сократилось число ковидных коек. На будущей неделе для оказания плановой помощи вернуть еще 600 мест (подробнее)Креков пообещал уральцам к лету «совершенно иное качество жизни». Но при одном условии (подробнее)В Свердловской области начинается вакцинация жителей отдаленных территорий. Выезды начнутся с 15 февраля (подробнее)Как записаться на прививку от коронавируса в Свердловской области. В регионе работают 60 кабинетов, где можно поставить вакцину (подробнее)Главный санитарный врач Свердловской области: «На «британский штамм» проверяют семь человек». Дмитрий Козловских рассказал, как тестируют людей, вернувшихся из Великобритании, можно ли нанять сиделку в «красную зону» больницы, и когда можно будет снять маски (подробнее)Пить или не пить после прививки от коронавируса: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга. Александр Харитонов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, можно ли делать прививку тем, кто хочет стать родителями, стоит ли бояться вакцинации и какие могут быть осложнения (подробнее)