В Екатеринбурге пожар в частном доме унес жизнь двух человек

Постройки, которые находились во дворе, полностью сгорели Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Красноуфимской ночью вспыхнул частный дом. Сообщение о пожаре поступило в МЧС почти в час ночи. Возгорание началось с надворных построек. Затем огонь перекинулся на жилое помещение. Страшный пожар унес жизнь мужчины и женщины, которые не смогли выбраться вовремя из дома. По данным следователей, их смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

Известно, что погибший - хозяин дома, 58-летний мужчина по фамилии Ахманаев. Он работал охранником в одном из местных коммерческих предприятий. Личность погибшей женщины пока не установлена.

- Представители МВД также выяснили, что у мужчины имеются двое взрослых детей - сын и дочь, которые в этом доме не проживали. Сегодня их опросят на предмет того, кем приходилась для хозяина дома погибшая женщина. Оперуполномоченные совместно с нашими коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе, связанные с поджогом, замыканием электропроводки, нарушением правил техники безопасности с бытовой техникой и нарушением правил обращения с огнем, - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Фото: СК по Свердловской области

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга сейчас проводит доследственную проверку. Следователи вместе с сотрудниками МЧС и полиции устанавливают обстоятельства трагедии: осматривают то, что осталось от дома, опрашивают очевидцев и проводят судебные экспертизы.

По данным МЧС, огонь распространился на площади 120 квадратных метров. Тела погибших обнаружили разборке и проливке сгоревших конструкций.

- В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 12 человек личного состава. В 01:51 огонь локализован, в 02:20 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:17, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.