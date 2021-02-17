Какие подарки хотят получить к 23 февраля и 8 марта жители Екатеринбурга

Как же приятно дарить любимым и близким людям подарки. Особенно классно, когда знаешь, о чем именно мечтает вторая половинка, родители или друзья. Так здорово видеть, что попал подарком в самое яблочко, что порой радуешься так, как будто это тебя поздравили. На носу 23 февраля, затем 8 марта, и многие уже начали воодушевленно бегать по торговым центрам или шерстить онлайн магазины в поисках того самого идеального сюрприза. Другое дело, когда не знаешь, что дарить. В таком случае удовольствие от выбора подарков вряд ли получишь, скорее только стресс.

Вопрос «Что подарить» сейчас крутится в головах тысячи жителей Екатеринбурга. Если совсем не знаете, что выбрать, мы подскажем. Яндекс.Маркет в преддверии праздников провел исследование и узнал, что именно в подарок хотели бы получить екатеринбуржцы, и сколько денег готовы потратить на презенты. Начнем с мужчин, потому что День защитника Отечества совсем скоро.

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ МУЖЧИН

Самыми желанными подарками среди сильной половины человечества оказались:

- Наборы ручных инструментов. Здесь не прогадаешь, мужчины найдут им применение.

- Парфюмерия. Любимому аромату радуются не только девушки.

- Портативная электроника, компьютерная техника и гаджеты. Обратите внимание на смарт-часы и беспроводные наушники, их мужчины довольно часто называли в числе желанных презентов.

- Спортивные товары тоже в топе. Здоровый образ жизни сейчас как никогда популярен.

ЧТО ЖДУТ ЖЕНЩИНЫ

- Телефоны, планшеты, ноутбуки и прочую портативную технику.

- Фены, плойки для волос, депиляторы, электрические зубные щетки.

- Аэрогрили, мультиварки, пароварки, сковородки, сотейники и прочие товары для приготовления еды.

- Декоративную и уходовую косметику хороших брендов.

- Сладости. Это могут быть как букеты, собранные из цветов, подарочные коробочки с печеньем Макарон или свежими пирожными. Кроме того, в Екатеринбурге сейчас вырос спрос на коробки с шоколадными конфетами.

ДЕНЕЖКИ

Интересно, сколько мужчины и женщины готовы потратить на подарки.

- Средняя сумма, которую опрошенные девушки планируют потратить к 23 февраля – 1500-2000 тысячи рублей. Больше всего готовы заплатить за подарок мужу, парню или отцу.

- На 8 марта мужчины в среднем готовы потратить около 3000 рублей. Самые дорогие подарки собираются преподнести жене или девушке, и маме.

СОВЕТЫ, КАК СЭКОНОМИТЬ

Жители Екатеринбурга все чаще стали заказывать подарки онлайн. Такая тенденция наблюдается последний год, когда с приходом коронавируса многие оценили удобство покупок через интернет. Выбирая товары онлайн, не придется платить втридорога. Можно быстро отфильтровать варианты по цене и выбрать что-то по карману. Заодно и отзывы почитать. Еще одно немаловажное преимущество, не нужно тратить время на походы по торговым центрам. Заказ привезут на дом, или можно будет забрать в пункте выдачи в удобное время. Более того, еще можно существенно сэкономить на доставке и подарочной упаковке.

При покупке товаров на сумму от 299 рублей на Яндекс.Маркете доставка будет бесплатной. Условие действует для владельцев Яндекс Плюса, с помощью которого вы получаете доступ к просмотру фильмов на КиноПоиске НD, Музыке, Диску и другим сервисам. Кроме того, всем плюсовикам за покупку товаров со специальной отметкой возвращается до 5% кэшбека, который можно потратить на следующие подарки, такси, каршеринг, и покупки в других сервисах Яндекса. Если вы впервые выбираете подарки на Маркете, при регистрации каждый пользователь получает по три Маркет бонуса, которые можно использовать на бесплатную доставку. С момента регистрации бонусы будут ждать вас 90 дней.

Еще классная новинка, все товары с Маркета привозят в яркой подарочной упаковке с гепардами, а внутри вы найдете еще и стикеры, которыми можно украсить презент.

Доставка приходит в течение нескольких дней. Можно получить заказ прямо в руки, или забрать его, к примеру, по дороге с работы в пункте выдачи или постамате. Таким образом о вашем сюрпризе раньше времени никто из близких не узнает.