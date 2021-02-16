Жена футболиста готова защищать сыновей от женских нападок Фото: Евгения ГУСЕВА

Жена футболиста Павла Погребняка Мария сделала неожиданное заявление. Светская львица считает, что станет ужасной свекровью для будущих избранниц своих сыновей.

- Не то чтобы я не любила девочек, но с мальчиками мне общаться нравится больше, - рассказала «Комсомолке» Мария Погребняк. - Выносить мозг сыновьям не позволю! Поэтому, как мне кажется, будущим невесткам не повезет со свекровью.

Старший сын четы Артем уже отпраздновал 14-летие и готовится получить паспорт.

- Как же летит время, сегодня старший сын получил уже паспорт. Ну все, теперь может устраиваться на работу, - написала в своем Instagram Погребняк.

В Instagram у Погребняк два миллиона подписчиков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как оказалось, многодетная мать уже помогала сыну пережить безответную любовь.

- Артему понравилась девочка, но она вела себя недостойно. Всячески пыталась вызвать у него ревность, показывая, что ей интересуются мальчики постарше. Я водила их в кино, это было достаточно забавно. Но потом, когда я поняла, как она относится к сыну, я ему сказала «А зачем тебе такая девочка». Мы спокойно обсудили все и решили ее везде заблокировать, - делится с «КП» Мария Погребняк.

Напомним, что жена футболиста стала одной из первых, кто поддержал Ольгу Бузову после расставания с Давидом Манукяном.

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