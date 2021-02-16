В Екатеринбурге пьяная парочка с годовалым ребенком на Lada Kalina устроила «концерт» перед сотрудниками ГИБДД

Пьяного отца семейства увезли в отделение полиции для разбирательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, на Малышева, 109 около трех часов ночи сотрудники ГИБДД остановили Lada Kalina в котором ехала пьяная парочка с годовалым ребенком. 32-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля, рассказал, что выпил две бутылки пива и поехал за добавкой, взяв с собой семью, чтобы прокатиться по ночному городу.

- Автоинспекторы отстранили мужчину от управления авто и провели освидетельствование на состояние опьянения. В результате исследования установлено, что в литре выдыхаемого воздуха содержится 1,113 промилле алкоголя, что соответствует сильному алкогольному опьянению, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Когда госавтоинпекторы начали эвакуировать машину, отец семейства начал устраивать перед сотрудниками ГИБДД настоящий «концерт»: он залез на эвакуатор и требовал отдать ключи от автомобиля. Пока сотрудники полиции заполняли документы, супруги вели себя крайне агрессивно. В том числе, парочка нецензурно выражалась и толкала инспекторов ГИБДД.

- Неоднократно инспекторы требовали от граждан прекратить противоправные действия, однако в ответ мужчина ударил одного из сотрудников по лицу. В результате мужчину задержали и доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по Екатеринбургу для разбирательства, - добавили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

На мужчину завели уголовное дело. За применение насилия в отношении представителя власти мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения екатеринбуржца лишат прав и выпишут штраф в 30 тысяч рублей.

Также информация о произошедшем направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Там рассмотрят вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка и постановке семьи на профилактический учет.