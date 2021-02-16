Моделировать на компьютере научились раньше, чем читать: в детском саду Екатеринбурга малыши освоили 3D-принтер

Шахматные фигурки, напечатанные детьми. Фото: детский сад №168 Екатеринбурга

Фигурки из пластилина и машинки из конструктора – это уже прошлый век. Как минимум в 168-м детском саду Екатеринбурга точно. Ведь лепке местная ребятня предпочитает… распечатку игрушек на настоящем 3D-принтере. Мальчики и девочки сами, сидя за компьютером, моделируют себе игрушки в пространстве виртуальным, а затем отправляют их на печать, чтобы потом держать в руке фигурку реальную, которая уж точно не расплавится под солнечными лучами, как пластилиновая.

- Осенью у нас появился бесплатный кружок по 3D моделированию, в него записались ребята дошкольного возраста 5-6 лет, - рассказывает Анна Шевелева, старший воспитатель. – Они работают в компьютерной программе, которая интуитивно понятна. В ней простые геометрические фигуры можно мышкой вытягивать и править, делая из них фигурки.

На 3Д-принтере можно напечатать даже таких забавных зайчиков. Фото: детский сад №168 Екатеринбурга

Интуитивно понятный интерфейс программы, максимально простой для понимания, тут очень важен, ведь многие ребята еще только-только учатся читать. Готовый трехмерный чертеж дети передают воспитательнице, которая загружает его в уже более взрослую программу, что выводит игрушку на печать.

- Маленькие фигурки печатаются час, большие – 5-6 часов, - объясняет Анна Шевелева. - В процессе ребята периодически заходят и смотрят, как эти фигурки растут.

Дело в том, что 3D принтер не создает игрушку из пустоты, а наращивает ее слой за слоем, нанося специальное вещество, которое затвердевает. Процесс действительно увлекательный, хоть и долгий. Но гораздо увлекательнее для детей то, что теперь они могут восполнить любую утерянную игрушку.