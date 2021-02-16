Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 февраля 2021 года

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 73 377 жителей Свердловской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области коронавирус продолжает отступать. Так, 16 февраля, COVID-19 подтвердился у 232 жителей региона. Из них 76 новых случаев зарегистрировано в Екатеринбурге.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции - 75 259, - уточняют в оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 316 госпитализированных оценивается как тяжелое, 203 из них находятся в реанимационно- анестезиологических отделениях, в том числе 132 - на аппаратах ИВЛ.

Из больниц за сутки было выписано 243 человека, вылечившихся от коронавируса. Всего от COVID-19 излечились с начала пандемии 68 097 человек.

- Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19, - добавляют в оперативном штабе. - Общее число случаев - 2 243.