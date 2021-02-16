Попытка ограбления попала на видео. Фото: УМВД

В Екатеринбурге полиция направила в суд уголовное дело в отношении 23-летнего южанина, который пытался ограбить сауну на ЖБИ. Как рассказали в пресс-группе УМВД, 28 сентября прошлого года мужчина набросился на своего знакомого, работающего в заведении администратором. Но добраться до выручки ему так и не удалось.

Момент драки попал на видео.

- Злоумышленник неожиданно выхватил нож, набросился на приятеля. Налетчик потребовал отдать ему деньги из кассы. Однако потерпевший оказал активное сопротивление, завязалась борьба, в ходе которой обвиняемый успел нанести администратору несколько порезов щеки, уха, туловища и кистей, - отмечают в городской полиции.

После потасовки южанин бросился в бега, но вскоре был задержан и арестован. На него завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Уроженцу одной из республик ближнего зарубежья грозит до 10 лет лишения свободы.