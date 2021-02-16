В екатеринбургском аэропорту Кольцово 6 февраля приземлился самолет, прилетевший из столицы нашей родины. Пассажиры начали выходить из воздушного судна. И когда уже почти все спустились на уральскую землю, один из пассажиров - 43 летний свердловчанин, как потом оказалось, находившийся в нетрезвом состоянии, по какой-то причине не захотел прощаться с экипажем и покидать самолет.- В связи с этим были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые потребовали прекратить противоправные действия и проследовать с ними. Однако подозреваемый нанес полицейскому удары в область лица, - рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте.В отношении мужчины, ударившего сотрудника полиции, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Наказание, которое понесет свердловчанин, зависит от тяжести травм сотрудника транспортной полиции. А ее определит судебно-медицинская экспертиза, которую назначили следователи.Специалисты следственного управления на транспорте также осмотрели место происшествия, допросили сотрудников транспортной полиции, представителя авиакомпании и очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ «Кольцово» нетрезвого пассажира сняли с рейса до Санкт-Петербурга. Мужчина заплатит штраф в размере 1000 рублей (подробнее)