ЕСПЧ рассмотрит жалобу Юлии Савиновских, у которой забрали детей после удаления груди

Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу бывшей жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, у которой изъяли двоих приемных детей. Это произошло после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди. Кроме того, органам опеки стало известно о том, что она вела в соцсетях блог от имени трансгендера.Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, жалоба Юлии Савиновских была коммуницирована.- В жалобе говорилось, что действия российских властей в отношении Савиновских нарушают две статьи Европейской конвенции по правам человека — о праве на уважение частной и семейной жизни (статья 8) и о запрете на дискриминацию (статья 14), - уточнил Павел Чиков.Кроме того, Европейский суд по правам человека направил к российской стороне ряд вопросов. В частности, ЕСПЧ просит ответить, было ли прекращение опеки наилучшим вариантом для детей и была ли дискриминация Савиновских на основании гендерной идентичности.Как объяснил «КП-Екатеринбург» адвокат Дмитрий Загайнов, термин «коммуницировать» подразумевает, что ЕСПЧ признал жалобу стороны Юлии Савиновских приемлемой, то есть, не стал отказывать в ее принятии по формальным основаниям. Это означает, что по жалобе будет назначено разбирательство.- Пока мы все ещё являемся частью европейского сообщества, у россиян остаётся шанс, что решения российских судов могут быть обжалованы в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ даст правовую оценку действиям российский судов на предмет соответствия принятых судебных актов, Конвенции \\"О защите прав человека и основных свобод\\" и Протоколов к ним. Поскольку ЕСПЧ принимает не все жалобы на решения судов, а только те, которые затрагивают права и свободы, перечисленные в Конвенции, то коммуницировние жалобы даёт основание считать, что ЕСПЧ на стадии принятия жалобы усматривает повод для разбирательства ситуации. Фактически сейчас предлагается России представить доводы, подтверждающие правильность принятых решений, - объяснил Дмитрий Загайнов.Напомним, что 2018 году Юлия Савиновских со своей семьей переехала в Испанию. Там она призналась в своей транссексуальности (когда Юлия находилась в России, то отрицала это) и попросила называть ее Френсисом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле разговора с Ксенией Собчак уральскую маму, у которой забрали детей, обвинили в желании сменить пол. Сама женщина призналась \\"Комсомолке\\", что ее беседу с кандидатом в президенты некорректно смонтировали (подробнее)Мать, у которой забрали двух детей после удаления груди, получила справку об отсутствии психических заболеваний. Ранее в министерстве соцполитики заявляли, что у женщины изъяли малышей из-за болезни (подробнее)Общественная палата России поддержала екатеринбурженку, удалившую грудь. Общественники уверены, Юлия Савиновских и ее муж в силах воспитать и обеспечить необходимую медицинскую помощь приемным детям, которых забрала опека (подробнее)