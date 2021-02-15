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Общество

ЕСПЧ рассмотрит жалобу Юлии Савиновских, у которой забрали детей после удаления груди

У Европейского суда по правам человека появился ряд вопросов к российской стороне
Евгений СТОЯНОВ
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