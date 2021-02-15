Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Урале рухнула стена котельной: под завалами погиб человек

На месте работают 16 единиц техники и 58 поисковиков и спасателей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий