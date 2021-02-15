На Урале рухнула стена котельной: под завалами погиб человек

В уральском поселке Бисерть, где проживает чуть меньше 10 тысяч человек, ЧП. Утром в понедельник, 15 февраля, здесь рухнула стена заброшенной котельной. В это время, по словам очевидца, здесь находились люди, которые могли оказаться под завалами.Огромное здание котельной давно стояло без дела на территории старого завода «Уралсельмаш» и привлекало внимание любителей поживиться железом. Именно этот промысел мог стать причиной обрушения.На место ЧП оперативно выдвинулись 58 спасателей, которым для разбора завалов пришлось задействовать 16 единиц спецтехники. Вскоре из-под груды кирпичей извлекли тело погибшего, оказавшегося гостем одной из бывших советских республик.После этого спасатели продолжили разгребать завалы, под которыми может находиться еще один человек. К месту обрушения выезжал прокурор Нижнесергинского района Сергей Симонов.- Прокуратура Нижнесергинского района в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению ответственными лицами требований законодательства о консервации объекта путем установки ограждений, препятствующих свободному доступу граждан, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Уже известна предварительная причина обрушения стены: это место давно облюбовали любители легкой наживы, срезавшие на заброшенном заводе, металл. Именно две ранее срезанные балки и могли стать роковым фактором. Кстати, само предприятие сейчас проходит процедуру банкротства.Свою проверку проводят и следственные органы.- В Свердловской области следствием СКР проводится доследственная проверка по факту инцидента на территории бывшего промышленного предприятия. Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области по факту случившегося организовано проведение доследственной проверки, - рассказал старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.Также на место ЧП выехала и работает следственно-оперативная группа полиции под руководством начальника территориального ОВД подполковника Дмитрия Четверикова.- По предварительным сведениям, мужчины находились на территории бывшего завода «Уралсельмаш» по собственной инициативе. Зарегистрированы граждане, а это, предварительно, уроженцы одной из бывших союзных республик, в Екатеринбурге, проживали они в поселке Бисерть. Сейчас сыщики уголовного розыска устанавливают их полные и точные личностные данные, - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.