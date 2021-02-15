Под Екатеринбургом, в коллективном саду «Уральский рабочий» накануне вечером соседи застали на одном из участков страшное зрелище - на снегу во дворе дома лежала шкура собаки, а неподалеку висела ее туша. Судя по всему, кто-то сначала убил, а затем разделал несчастного пса. Очевидцы предполагают, что питомец пострадал от рук собственного хозяина.В группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» подписчики рассказали, что местный житель жестоко расправился с тибецким мастифом, который жил у него долгое время.Соседи живодера сообщили о случившемся волонтерам фонда «Зоозащита», которые сразу же выехали на место. После того, как зоозащитники своими глазами увидели останки собаки, они написали заявление в полицию.- В 23:35 в отдел полиции № 13 поступило заявление о том, что в коллективном саду нашли шкуру собаки. Территория сада, где все произошло, относится к Арамильскому ОВД, информацию передали туда, сотрудники проводят проверку по данному факту, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Сейчас хозяина собаки разыскивает полиция.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Урале суд оставил на свободе живодерку, которая убила собаку кухонным ножом. В момент преступления Анастасия Клещева была в состоянии токсического опьянения (подробнее)