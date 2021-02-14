В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет, вылетевший в Уфу

Самолет пришлось развернуть сразу после вылета Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 февраля из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» вылетел в Уфу пассажирский борт SSJ 100. Однако в 13:10 по местному времени самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР, во время вылета у воздушного судна сработал датчик засорения топливных фильтров, после чего командир самолета принял решение о возвращение в воздушную гавань.

- На борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе СКР. – Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Сейчас проводится следственная проверка, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются члены экипажа и пассажиры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что борт принадлежит авиакомпании Red Wings. Ситуацию взяла под контроль Уральская транспортная прокуратура.

В авиакомпании Red Wings также прокомментировали инцидент с посадкой. Там заявили, что после выработки необходимого количества топлива самолет SSJ 100 в 13:08 по местному времени совершил посадку в аэропорту.

- Пассажирам рейса предоставлены напитки и питание. Рейс в Уфу будет выполнен сегодня на резервном воздушном судне, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.