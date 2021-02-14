«Это позор!»: Юлия Михалкова выступила в защиту ветерана, которого оклеветал оппозиционер

Юлия Михалкова. Фото: страничка актрисы в Instagram

Экс-участница команды «Уральские пельмени» Юлия Михалкова выступила в поддержку ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого, как полагает следствие, в 2020 году оклеветал оппозиционер Алексей Навальный.

Михалкова разочарована поведением тех, кто пытается оправдать поступок общественника.

- С недоумением и разочарованием смотрю на тех, кто сегодня пытается оправдать чужое хамство, клевету и беспомощную истерику в отношении ветерана, выставляя напоказ кружевное жабо своего какого-то подросткового максимализма и вялого остроумия, - говорит Юлия Михалкова.

Сторонники Навального, которых актриса назвала «диванными бойцами», идут на поводу у проходимцев, и легко предадут свои идеалы, свою историю и страну. Все это делается ради сиюминутного хайма, чтобы оказаться в тренде. Это, по мнению экс-участницы «Уральских пельменей», можно охарактеризовать одним словом: позор.

При этом Михалкова не боится гневных комментариев сторонников оппозиционера, потому что недовольство этих людей для нее безразлично.

- Эти крикливые события скоро исчезнут из памяти, страна спокойно продолжит жизнь. Сто раз так было. И я не знаю, как потом на себя будут в зеркало смотреть те, кто сегодня оскорбляет ветерана Артеменко, - заключила Юлия Михалкова. – В угоду хайпу я свои идеалы не предала, и поддержала дорогого Игната Сергеевича.