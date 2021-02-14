Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 февраля 2021 года

Все большее количество коек в больницах Свердловской области освобождается. Отделения постепенно переводят плановым больным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 278 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 120 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Березовском, Карпинске, Ревде, Серове, Сосьве, Полевском, Качканаре, Верхней Салде, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заразившихся коронавирусом на Среднем Урале составляет 74 764 человека, из которых 67 580 полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки диагноз снят у 277 человек.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области. Фото: сервис Яндекс. Ковид

На данный момент состояние 319 человек оценивается как тяжелое, 215 пациентов размещены в палатах интенсивной терапии, 131 подключен к аппаратам ИВЛ.

Также растет статистика по смертности от COVID-19. За сутки подтверждено еще 11 случаев с летальным исходом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 221 человек.