Ночью в Билимбае из горящей многоэтажки спасли двоих детей

Из здания эвакуировались 20 жильцов, включая пятерых детей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В ночь на воскресенье, 14 февраля, в поселке Билимбай Свердловской области вспыхнул пятиэтажный дом на улице Красноармейская. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 3:42.

До приезда пожарных из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 жителей, включая трех детей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на месте ЧП на трех пожарных автомобилях. Спасатели помогли выбраться на улицу по лестничным маршам еще пятерым жильцам дома – троим взрослым и двум детям. Их вывели из здания при помощи спасательных устройств.

Как выяснилось, возгорание произошло в квартире на первом этаже дома. Огонь удалось потушить за семь минут, площадь пожара составила 6 квадратных метров, информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.