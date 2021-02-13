Какие машины чаще всего угоняют в Екатеринбурге

Профессиональные угонщики после преступления отгоняют машины в так называемые отстойники. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В полиции рассказали, какие марки и модели авто чаще всего угоняли в Екатеринбурге в 2020-м году.

По итогам прошлого года в уральской столице произошло 100 угонов и 167 краж транспортных средств. В первом случае речь идет о преступлениях, когда угонщики не ставят целью продать машину, чтобы получить от этого какую-то прибыль. Часто этим занимаются несовершеннолетние, чтобы попросту покататься. В большинстве подобных случаев внимание таких угонщиков привлекают машины марки ВАЗ.

А вот кражами транспортных средств занимаются профессиональные угонщики. В своем арсенале они имеют сложные технические устройства, способные отключить системы безопасности иномарок.

Как рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по итогам прошлого года внимание профессиональных угонщиков чаще всего привлекали Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota. Среди этой марки глаз угонщиков чаще всего падал на Land Cruiser, Camry и Corolla.

В полиции добавили, что по итогам последних лет, в Екатеринбурге наметилась тенденция на уменьшение подобных преступлений. Например, в 2018 году в уральской столице произошло 506 краж транспортных средств, в 2019-м таких преступлений было зарегистрировано 390, а в 2020-м этот показатель снизился до 167 машин.

Такая же тенденция и с угонами. В 2018-м году таких преступлений в Екатеринбурге произошло 108, а в прошлом году их число снизилось до 100.

В нынешнем году также намечается положительная тенденция.

- В городе наблюдается значительное снижение количества краж автотранспорта. Так, к примеру, в январе 2021 года зарегистрировано на 41 преступление меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 10 преступлений снизилось и количество совершенных угонов автотранспорта, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Это стало возможным благодаря активной работе полиции, которая за последнее время поймала несколько преступных группировок, занимавшихся кражами и угонами машин.

- 9-10 февраля 2021 года сотрудниками екатеринбургской полиции с целью профилактики автомобильных краж проведена операция «Автомобиль». В мероприятии ежедневно задействовалось более 600 полицейских. В ходе операции было проверено 258 автостоянок, 171 гаражный комплекс, 138 станций техобслуживания, 36 автомагазинов и авторынков, а также иные организации, - уточнили в полиции.

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