Как прошла Лыжня России 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области: коронавирус заставил спортсменов отменить масс-старт

В Екатеринбурге больше всего участников стартовали от стадиона "Калининец" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 13 февраля по всей стране стартовала массовая гонка Лыжня России. В связи с пандемией коронавируса соревнования претерпели большие изменения. В частности, пришлось обойтись без привычного масс-старта.

Чтобы не нарушить санитарно-эпидемиологические нормы, лыжникам пришлось стартовать последовательно.

Главный старт Лыжни России в Свердловской области в этом году прошел в Нижнем Тагиле – на горе Долгой. Всего там состоялось четыре профессиональных забега, в каждом из которых приняли участие до 50 человек. Это также было связано с коронавирусом.

Мужчины и женщины пробежали 10 километров свободным стилем, а юноши и девушки преодолели дистанцию в пять километров.

Победителем мужской гонки на 10 километров среди мужчина стал екатеринбуржец Никита Ступак.

Победителями главной гонки Лыжни России в Свердловской области стали Никита Ступак и Анна Медведева. В качестве призов им достались снегоходы. Фото: правительство Свердловской области

- Он один из сильнейших лыжников-спринтеров России. Наивысшее его достижение – серебро чемпионата России-2017 в классическом спринте, - уточнили в правительстве Свердловской области.

Среди женщин быстрее всех дистанцию в 10 км преодолела Анна Медведева из Полевского.

- Она чемпионка России-2016 в классическом 50-километровом марафоне. Победительница престижного марафона «Европа-Азия-2020». Бронзовый призер Всемирных игр военных-2018 в гонке на 10 километров свободным стилем. Участница чемпионата мира-2017, - уточнили организаторы.

В Екатеринбурге было организовано девять трасс в разных районах города. Самой массовой стала трасса у стадиона «Калининец» на Краснофлотцев,48. На ней же решил показать мастер-класс по лыжам новоизбранный мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Компанию ему составили спикер гордумы Игорь Володин, депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков, а также глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

- Лыжники прошли дистанцию в 2023 метра, длина которой символизирует год, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие и примет Всемирные студенческие игры, - рассказали в мэрии.

Сергей Чепиков (слева) не стал обгонять Алексея Орлова, и финишировал вместе с ним Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересно, что олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков не стал обгонять екатеринбуржского градоначальника, а финишировал вместе с ним.

Всероссийская массовая гонка Лыжня России — 2021 проходит уже в 39-й раз. Впервые зимние атлеты вышли на старт в далеком 1982 году.