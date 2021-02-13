В Свердловской области выявили 272 случая коронавируса. Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией, больше всего случаев COVID-19 зафиксировано у жителей Екатеринбурга (+69).На данный момент общее количество зафиксированных случаев коронавируса дошло до 74 496.- Состояние 320 госпитализированных оценивается как тяжелое, 213 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 136 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.Также в больницах Екатеринбурга и Свердловской области находятся еще 1471 человек, состояние которых врачи оценивают, как среднее.За минувшие сутки из больниц были выписаны 285 человек. Общее число выписанных пациентов достигло 67 303 человек.Кроме того, в регионе зафиксировано 13 случаев смертей больных COVID-19. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 2 210.