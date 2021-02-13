Екатеринбуржец Давид Сарибекян уже четыре года работает катменом. Так называют людей, которые «латают» лица спортсменов в перерывах между раундами. Давид был катменом во многих титульных боксерских поединках и работал в самой престижной мировой лиге смешанных единоборств UFC. Он «латал» лица Александра Шлеменко, Ивана Штыркова, Александра Емельяненко и многих других звезд из мира единоборств. Давид рассказал, чем отличаются травмы в боксе и ММА и сколько зарабатывают катмены.КАТМЕН В БОКСЕ, КАК ПИП-СТОП В ФОРМУЛЕ-1- Давид, в чем заключается работа катмена?- Тебе дается минута в перерыве между раундами, за которую ты должен привести в порядок мягкие ткани лица спортсмена. Еще тебе нужно сделать тейпирование рук, чтобы при нанесении удара боец не получил травму кистей. Катмена обычно нанимают на время тренировочного процесса и на время боя.- Как вы вообще пришли в эту профессию?- Я родом из Тюмени. И сам занимался боксом. У меня были переломы рук. Когда просматривал американские бои, то всегда обращал внимание на повязки на руках у профессиональных боксеров. А в России тогда использовали еще обычные бинты. Как-то раз мой товарищ, боксер Миша Лесников, пригласил меня своим секундантом. Встал вопрос о том, кто будет на турнире тейпировать руки спортсменам. Я решил попробовать. Мне понравилось. И с тех пор я работую катменом. Шесть лет назад начал делать первые шаги, а последние четыре года это моя основная работа.Поначалу было, конечно, тяжело, ведь здесь все строится на рекомендациях и узнаваемости. А сейчас у меня каждые выходные турниры. Бывает, заезжаю в тренировочный лагерь бойца на 1-3 месяца.- Чтобы быть катменом нужно медицинское образование?- Медицинское образование и знание анатомии приветствуется. Но все-таки в работе катмена есть специфика. Врачевание – длительный процесс, а у нас как пит-стоп в Формуле-1. Можно быть гениальным хирургом, иметь опыт пересадки органов, но при этом не суметь остановить кровь за одну минуту. И я такие примеры знаю.В РОССИИ ТОЛЬКО ОДНА ШКОЛА КАТМЕНОВ- В России этой профессии обучают?- Когда я начинал, не обучали. Учился от боя к бою. Но три года назад мой товарищ Дмитрий Лучников открыл в Москве школу катменов, он обучает и выдает сертификаты по ее окончанию. Насколько я знаю, еще одна такая школа есть в Польше.- Правда, что у каких-то бойцов лица рассекаются проще, чем у других?- Да, это так, а у кого-то, наоборот, от ударов не остается даже синяка. Зависит от структуры кожи и качества перчаток. Если перчатка сделана из телячьей кожи, набита конским волосом, то она хорошо «цепляет» лицо.- Что вы делаете, чтобы предотвратить рассечения и гематомы?- Перед началом каждого раунда наносим спортсмену на лицо вазелин – чтобы перчатка проскальзывала. Катмену нужно наблюдать за боем. Если ты видишь, что боксер, например, пропускает удары справа, то увеличивается вероятность, что в этом месте будет травма. Нужна профилактика. Для этого мы используем специальные утюжки, которые постоянно храним во льду.- А нос вправить можете? Как в фильме «Рокки»?- Нет, катмен работает только с травмами мягких тканей лица. Мы можем только остановить кровь, чтобы боец мог дышать. Делаем это ватным тампоном. Да и нос ты на ринге не вправишь.- Опять же в фильмах про бокс иногда показывают, что катмен делает на синяке боксера надрез, чтобы спала гематома. Такое практикуется?- Вообще слово катмен пошло от английского cut (резать). Раньше, если глаз боксера начинал заплывать, ему делали надрез заточенной монетой, чтобы сохранить обзор. Сейчас такое не практикуется. Есть регламент работы и перечень препаратов, с которыми можно работать: адреналин-гидрохлорид, вазелин и утюжки. За этим следит контролер промоутерской компании, который находится в углу. Надрезы запрещены. Можно ведь занести инфекцию. Чтобы ее не было, мы всегда работаем в медицинских перчатках, и дезинфицируем весь наш инвентарь.В ММА РАБОТАТЬ ЛЕГЧЕ- Как конкретно вы работаете во время боя?- На самом деле у тебя есть даже не минута, а секунд 40. Ведь боксеру нужно еще успеть дойти до угла и выйти из него перед гонгом. Возможно, вы замечали, на руке у катменов есть накрученные ватные тампоны. Они промочены в адреналине. А адреналин вызывает спазм мелких кровеносных сосудов и усиливает процесс. Ты прикладываешь этот тампон на рану и держишь порядка 30-40 секунд. Кровь останавливается. Еще у нас есть холодный вазелин, смешанный с адреналином, его мы также наносим на рану. Холод - это природное сосудосуживающее. У бойца может быть несколько рассечений и гематом. Поэтому нужно правильно расставить приоритеты и работать именно с теми, которые могут привести к остановке боя. Например, если есть небольшое рассечение и гематома, которая закрывает глаз, то я больше внимания буду уделять гематоме.- Катмен может принять решение об остановке боя?- Нет. Есть специальный врач, который находится у ринга. Если рефери видит, что есть серьезная травма, которая может угрожать здоровью бойца, то он приостанавливает бой, и подзывает доктора. Бой может остановить только рефери.- Вы что-то говорите бойцам в перерывах между раундами?- Даю рекомендации, которые помогут бойцу задержаться в ринге. Например, если у него серьезное рассечение, то я прошу его подвигаться, чтобы лекарство быстрее заработало. Нужно, чтобы успел подействовать адреналин и сузились сосуды. Иначе есть вероятность, что пойдет кровь. Также могу попросить не принимать удары в травмированную область, держать на месте руку (для защиты).- Насколько характер травм отличается в профессиональном боксе и в ММА?- В ММА три раунда по пять минут и там есть борьба, а в боксе - от четырех до 12 раундов - и 90% ударов приходится по лицу. В ММА рассечения более глубокие, так как бойцы используют колени и локти. Рассечения иногда, словно от ножа. Вообще в ММА работать легче, ведь если у бойца есть рассечение, то ему нужно продержаться только три раунда. К тому же в ММА меньше смертельных случаев, чем в боксе, так как меньше накопительный эффект от ударов.- Вы тейпируете руки на каждый бой по-разному?- В ММА есть свои нюансы, так как там легче перчатка, есть борьба, поэтому кисть должна быть свободна. В боксе я стараюсь тейпировать так, чтобы кисть спортсмена до конца не разгибалась, была всегда в полуударном положении. Еще ориентируюсь на то, есть ли у него травма руки и на его личные пожелания.- Расскажите о бое, который вам особенно запомнился.- Я был катменом в бою Эдуарда Сковинского с Александром Ивановым. Тогда я, можно сказать, прошел боевое крещение катмена. У Эдика, начиная с третьего раунда, было рассечение на веке - сантиметров в 8. То есть, оно закрывало глаз. Доктор подошел в четвертом раунде и сказал, что если пойдет кровь, и боксер будет пропускать удары в это место, то он остановит бой. А еще у него тогда были гематомы, порвана полость рта изнутри и из носа лилась кровь ручьем. А у тебя только две руки, 40 секунд, и нужно сделать так, чтобы он вышел на следующий раунд, как новенький…Тренер Эдуарда в какой-то момент уже собирался останавливать бой, но я сказал, что мы выиграем, ведь на кону стояли два региональных титула. Плюс у нас был 0 в графе поражений. В общем, бой был очень важный. В итоге мы справились и победили.- Зачем перед началом боя в профессиональном боксе рефери берет в руки перчатки боксера? Что он там пытается увидеть?- Осматривает на предмет дефектов, чтобы с перчаткой не сделали ничего запрещенного. Например, не разрезали и не вытащили часть набивки, чтобы сделать удар жестче.- Сколько зарабатывают катмены?- В России по сравнению с Европой или Америкой платят намного меньше: около 20-30 тысяч рублей за вечер. А вот когда я работал на турнире UFC, то за вечер получил в переводе на рубли в районе 100 тысяч. В тот вечер я был в команде катменов из четырех человек, мы обслуживали все бои. В лиге АСА катмены зарабатывают от 500 до 800 долларов за вечер. Но учитывая, что катмен обычно работает 3-4 раза в месяц, то это не такие уж большие деньги.Благодарим Академию единоборств РМК за помощь в организации интервью.